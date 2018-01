Kaká diz que Milan tem condições de eliminar o Manchester O meia Kaká, estrela do Milan e autor dos dois gols na derrota para o Manchester United, por 3 a 2, no 1.º jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, disse nesta segunda-feira que a recuperação será um grande desafio, mas que a equipe italiana tem condições de avançar. "É difícil reverter a vantagem. Mas para vencer o Manchester basta jogarmos como no primeiro tempo lá no Old Trafford [o Milan foi para os vestiários com o placar de 2 a 1 a favor], com personalidade e confiança", comentou o brasileiro. Kaká destacou que sua equipe errou muito no segundo tempo, depois de ir para o intervalo com a vantagem: "Aí ficamos com medo e fomos castigados". "O Manchester é um time forte, com um contra-ataque veloz, tem atacantes que se movimentam muito bem, além de ser um grupo jovem. Mas desta vez jogamos em casa e podemos conseguir a classificação", afirmou. Nada de Real Madrid O brasileiro continua sendo o principal jogador que o presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, quer contratar, embora seu companheiro de time Ronaldo tenha afirmado "não existir nenhuma possibilidade de Kaká deixar o clube italiano". O Fenômeno ainda disse que contou para Kaká "algumas coisas" sobre o técnico do Real, o italiano Fabio Capello, com o qual teve algumas discussões. Rumo ao Bola de Ouro Para muitos, o meia brasileiro é um sério candidato ao Bola de Ouro do futebol europeu, que é o mais tradicional prêmio do continente oferecido pela revista France Football. "Tento vencer com minha equipe, os prêmios individuais vêm depois. São, eventualmente, uma conseqüência. Não penso no Bola de Ouro. A prioridade é o time". Nos últimos jogos, Kaká está jogando em uma posição mais avançada, perto do único atacante do Milan: "Quando atuamos só com um atacante tenho um desgaste maior, mas com este esquema a equipe joga tão bem que estou tentando me adaptar."