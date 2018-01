Kaká diz que não sai do São Paulo Os jogadores do São Paulo retornarão aos treinamentos quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda. O meia Kaká, cotado para se transferir para o futebol europeu, disse hoje que vai disputar o Campeonato Brasileiro pelo clube. ?Vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente na minha vida. Não tenho pressa em deixar o Brasil. Jamais escondi que meu sonho é defender um grande clube do exterior, mas não quero me precipitar?. Espera-se para os próximos dias a divulgação da segunda lista de dispensas do clube. A primeira, anunciada semana passada, atingiu o lateral Rafael (que já acertou com o São Caetano), o zagueiros Reginaldo e Xandão, o volante Sidney e o lateral-esquerdo Hílton.