Kaká diz que tentará convencer Ronaldinho a ir para o Milan Em entrevista ao jornal espanhol Sport, o meia Kaká disse que aproveitará a concentração da seleção brasileira para os amistosos contra Chile e Gana, nos próximos dias 24 e 27, para tentar convencer Ronaldinho Gaúcho a jogar no Milan. O clube italiano já demonstrou interesse em contratar o jogador e uma proposta oficial pode ser feita em breve. "Perguntarei se ele quer vir jogar no Milan. Ele seria muito bem-vindo", falou o meia, que é mais um a expressar o desejo de ver Ronaldinho com a camisa da equipe milanesa. Antes dele, o presidente do clube, Silvio Berlusconi, o diretor administrativo Adriano Galliani, o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Ronaldo já disseram a imprensa que querem trazer o craque para a Itália. Apesar do lobby para levá-lo ao Milan, Ronaldinho continua assegurando a sua pretensão em ficar no Barcelona por muitos anos. O time italiano estaria disposto a pagar 110 milhões de euros pelo jogador (cerca de R$ 400 milhões). Porém, seu procurador e irmão Roberto Assis, chegou até a viajar a Milão para ver até onde o interesse do clube italiano ia, e deu declarações de que havia gostado muito do que viu.