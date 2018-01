Kaká e Cafu marcam na vitória do Milan O Milan venceu o Parma por 3 a 0 neste sábado à tarde e aumentou ainda mais a pressão em cima da Juventus na briga de líderes pelo título do Campeonato Italiano. Com a vitória, o Milan assume temporariamente a liderança isolada do campeonato com 73 pontos - três a mais que a Juve, que neste domingo enfrenta a Lazio fora de casa, com a obrigação de vencer. Jogando melhor durante todo o tempo, o Milan não encontrou dificuldades para fazer o placar. Kaká abriu a contagem aos 34 minutos do primeiro tempo, num chute forte, de dentro da área. Tomasson ampliou para 2 a 0 aos 17 da segunda etapa e o lateral Cafu fez o terceiro nove minutos depois num belo chute em diagonal. Na outra partida deste sábado, a Udinese venceu o Siena por 3 a 2. A 31ª rodada será completada neste domingo com mais oito partidas: Mesina x Inter; Sampdoria x Roma; Atalanta x Palermo; Chievo x Cagliari; Livorno x Lecce; Bolonha x Fiorentina; Brescia x Reggina; e Lazio x Juventus. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.