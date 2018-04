Kaká e Daniel Alves entram em time ideal da Uefa

Os brasileiros Kaká e Daniel Alves estão entre os 11 jogadores do time ideal da Uefa. A seleção, divulgada nesta quarta-feira, foi montada com base nos votos de internautas do site da entidade, que poderiam escolher atletas que atuam em clubes europeus.

Ao todo, foram contabilizados 4 milhões de votos, dados por 320 mil pessoas. E, como previsto devido aos resultados da última temporada, o Barcelona predominou. Vencedor da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, o time espanhol teve seis jogadores escolhidos, além do técncio Josep Guardiola.

A base do clube catalão no time ideal da Uefa tem o lateral-direito Daniel Alves, o zagueiro Carles Puyol, os meio-campistas Xavi e Iniesta, e os atacantes Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic.

O Real Madrid tem três jogadores na equipe - além de Kaká, o goleiro Iker Casillas e o meia-atacante Cristiano Ronaldo foram escolhidos. Os dois "intrusos" na lista dominada pelos clubes espanhóis foram o zagueiro John Terry, do Chelsea, e o lateral-esquerdo Patrice Evra, do Manchester United.