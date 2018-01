Kaká é destaque na imprensa alemã Os dois gols e a ótima atuação contra o Schalke 04, um dos clubes mais populares da Alemanha, ontem, em Milão, renderam bom destaque a Kaká na imprensa do país-sede da Copa. As principais redes de televisão dedicaram generoso espaço ao brasileiro, lembrando que ele será uma das estrelas do Mundial de 2006. ?O Kaká é um grande jogador, inteligente, fez a diferença no jogo?, analisou Jurgen Klinsmann, técnico da seleção alemã, a um canal de tevê. A difícil vitória por 3 a 2 garantiu ao Milan a classificação para a fase seguinte da Copa dos Campeões. Se o Schalke tivesse conseguido o empate por 3 a 3, teria avançado na competição e eliminado os italianos. ?O Kaká sofreu uma contusão há duas semanas, mas voltou bem. Ele é um dos jogadores que decidem na nossa equipe, como o Shevchenko?, comentou Aloísio Santos, observador do Milan. Outro brasileiro, o meia Lincoln, do Schalke, também recebeu elogios pelo desempenho na mesma partida, embora não tenha sido capaz de levar o time ao triunfo. Foi tão elogiado quando Adriano, na Internazionale, Fred, no Lyon... É por isso que, cada vez mais, o Brasil é apontado como grande favorito ao título mundial. ?Meu favorito, sem dúvida, é o Brasil. A seleção brasileira vem jogando bem e fez um excelente trabalho na Copa das Confederações?, afirmou Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, fazendo coro com várias outras personalidades do futebol europeu. ?Depois vêm os demais: Alemanha, Inglaterra, Itália, Argentina...?