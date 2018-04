Kaká é destaque na vitória do Milan Durante a semana Kaká renovou contrato com o Milan até 2009. Neste domingo, foi decisivo na importante e difícil vitória em sua visita ao Bologna, por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano. O brasileiro sofreu um pênalti e anotou um gol. Destaque, também, para a volta de Filippo Inzaghi, após 6 meses se recuperando de cirurgia no joelho. O líder da competição é a Juventus de Fábio Capello, com seis pontos. Nesta rodada, a equipe de Turím bateu a Atalanta, por 2 a 0, com gols de Trezeguet. Desde a temporada 1992/93 que uma equipe não vencia os dois primeiros jogos do cálcio. No Estádio Renato Dell?Ara, em Bologna, o Milan sofreu muito com a forte marcação dos donos de casa, que nitidamente atuaram apenas para empatar. Com todo o time à frente de sua área, limitou as ações dos milaneses. Apesar do domínio, a equipe dos brasileiros Dida (suspenso), Cafu, Kaká e o reserva Serginho, a vitória surgiu apenas nos minutos finais do encontro. Aos 39, Kaká sofreu pênalti convertido por Shevchenko e, aos 46, Kaká definiu o placar. Fair play - Aos 16 minutos da fase final, as torcidas de Bologna e Milan aplaudiram, de pé, a entrada em campo de Filippo Inzaghi na vaga de Tomasson. Após seis meses, o atacante da seleção italiana voltava a disputar jogos oficiais. Em 28 de abril operou o joelho por causa de lesão ocorrida no duelo com o La Coruña, pela Liga dos Campeões. "Voltar após quase seis meses e chutar a bola na trave me deixou chateado", disse, sobre o primeiro lance. "Mas foi uma jornada maravilhosa, os aplausos quando entrei em campo, meu nome gritado, me emocionaram." Na próxima rodada o Milan encara o Messina que neste domingo garantiu a surpresa da jornada. O recém-promovido à Primeira Divisão fechou a negra semana da Roma, ao vencer por 4 a 3. Nem os três gols de Montella puderam salvar os romanos, que durante a semana, pela Copa Uefa, estavam perdendo por 1 a 0 para o Dínamo Kiev, quando um objeto acertou a cabeça do juiz Anders Frisk (suspendeu o duelo). Parisi, Sullo, Giampá e Zampagna anotaram para o Messina. Outros jogos: Fiorentina 2 x 1 Cagliari; Lazio 1 x 1 Reggina; Livorno 1 x 2 Chievo; Siena 2 x 1 Sampdoria e Udinese 4 x 0 Parma.