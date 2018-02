Kaká é eleito o melhor e ganha a Bola de Ouro de 2007

O meia brasileiro Kaká, do Milan, ganhou neste domingo, com 444 pontos, o prêmio Bola de Ouro 2007, derrotando na disputa o meia-atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United (277 pontos), e o atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona (255 pontos). "Eu sabia que vencendo a Liga dos Campeões e sendo artilheiro na competição, eu tinha grande chances de vencer o prêmio. Acho que tanto o Cristiano Ronaldo e o Messi são jogadores espetaculares e têm tudo para conseguir a Bola de Ouro no futuro, e me sinto muito orgulhoso de superá-los nesta conquista", explicou o brasileiro. Veja também: Leitores do estadao.com.br discordam dos finalistas da Fifa Quem é o melhor jogador do mundo em 2007? Qual é a melhor jogadora do mundo da temporada? Conheça a trajetória de Kaká, vencedor do prêmio Bola de Ouro 2007 Em quarto, ficou o atacante marfinense Didier Drogba, do Chelsea, com 108 pontos, e em quinto, o meia italiano Andrea Pirlo, do Milan, com 41. Entre os brasileiros da lista, além do campeão Kaká, Robinho foi o melhor colocado, em nono. Ronaldinho Gaúcho aparece em 12.º, o lateral-direito do Sevilla, Daniel Alves, em 15.º, e o goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, em 27.º empatado com o arqueiro do Real Madrid Iker Casillas. Kaká é o quarto brasileiro a conquistar o prêmio, entregue pela revista francesa France Football e que já foi concedido ao atacante Ronaldo (1997 e 2002) e aos meia-atacantes Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005). Aliás, o meia do Milan não deixou de sitar seu companheiro de clube, Ronaldo, como uma de suas grandes 'inspirações'. "Meu grande exemplo foi o Rai, que era o maior ídolo são-paulino quando eu dava meus primeiros passos no futebol. Ele me inspirou muito, mas não posso deixar de citar o Ronaldo, um atleta que me ajudou muito e que já tem seu nome marcado na história do esporte." A Bola de Ouro conquistada pelo ex-são-paulino é a quinta dada a um jogador do Brasil nas últimas 11 edições da premiação, o que torna o país o que mais vezes recebeu a distinção desde que a os organizadores passaram a permitir a participação de profissionais de todo o mundo que atuam na Europa. "Para mim foi especial e histórico, pois todo o mundo votou e eu concorri com jogadores que atuam no mundo todo", concluiu. Colocação dos concorrentes à Bola de Ouro 2007: 1.º Kaká (BRA/Milan) - 444 pontos 2.º Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) - 227 3.º Leo Messi (ARG/Barcelona) - 255 4.º Didier Drogba (COM/Chelsea) - 108 5.º Andrea Pirlo (ITA/Milan) - 41 6.º Ruud van Nistelrooy (HOL/Real Madrid) - 39 7.º Zlatan Ibrahimovic (SUE/Inter de Milão) - 31 8.º Cesc Fábregas (ESP/Arsenal) - 27 9.º Robinho (BRA/Real Madrid) - 24 10.º Francesco Totti (ITA/Roma) - 20 11.º Frederic Kanouté (MAL/Sevilla) - 19 12.º Ronaldinho Gaúcho (BRA/Barcelona) - 18 13.º Steven Gerrard (ING/Liverpool) - 17 14.º Juan Román Riquelme (ARG/Boca Juniors) - 15 15.º Daniel Alves (BRA/Sevilla) - 14 16.º Filippo Inzaghi (ITA/Milano) - 12 17.º Franck Ribery (FRA/Bayern de Munique) - 10 18.º Paolo Maldini (ITA/Milan) - 8 19.º Gianluigi Buffon (ITA/Juventus) - 7 Petr Cech (RCH/Chelsea) Gennaro Gattuso (ITA/Milan) Thierry Henry (FRA/Barcelona) Clarence Seedorf (HOL/Milan) 24.º Fabio Cannavaro (ITA/Real Madrid) - 5 Michael Essien (GAN/Chelsea) 26.º Wayne Rooney (ING/Manchester United) - 4 27.º Iker Casillas (ESP/Real Madrid) - 3 Rogério Ceni (BRA/São Paulo) 29.º Yunis Mahmoud (IRQ/Al Gharafa) - 2 30.º Dimitar Berbatov (BUL/Tottenham) - 1 Samuel Eto'o (CAM/Barcelona) Ryan Giggs (GAL/Manchester United) Guillermo Ochoa (MEX/América) Carlos Tévez (ARG/Manchester United) Robin van Persie (HOL/Arsenal)