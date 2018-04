Kaká é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

O brasileiro Kaká, do Milan é um dos três finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, que será entregue no dia 17 de dezembro. Ele competirá com o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Leitores do estadao.com.br discordam dos finalistas da Fifa Quem é o melhor jogador do mundo em 2007? Qual é a melhor jogadora do mundo da temporada? Kaká é o grande favorito para o troféu da Fifa. Ele também deve ganhar a Bola de Ouro, um dos prêmios mais tradicionais do futebol, que será entregue neste domingo pela revista francesa France Football. Os três finalistas da Fifa foram escolhidos depois de uma votação de treinadores e capitães de seleções nacionais. Ao todo, 30 jogadores fizeram relação da primeira lista de candidatos. Kaká, Cristiano Ronaldo e Messi foram indicados pela primeira vez ao título. Entre as mulheres Duas brasileiras foram indicadas ao prêmio de melhor jogadora de 2007: Marta (que tentará o bi) e Cristiane. Elas terão de competir com a alemã Prinz, que já levou o troféu nos anos de 2003, 2004 e 2005. As brasileiras, que brilharam ao serem vice-campeãs da Copa do Mundo feminina (perderam a final para a Alemanha), foram escolhidas numa lista entre 26 candidatas, também por votação de técnicos e capitãs de seleções. A Fifa também premiará os melhores do Mundial sub-17 (o alemão Toni Kroos), do Mundial sub-20 (o argentino Sergio Agüero) e do Mundial de futebol de praia (o brasileiro Buru).