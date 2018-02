Kaká e Luís Fabiano refazem dupla de sucesso A dupla do São Paulo se reencontra nesta quarta-feira na seleção brasileira, no Mineirão, depois de quase um ano de separação. Kaká, mais famoso e campeão italiano pelo Milan, jogará ao lado de Luís Fabiano, um artilheiro à procura da fama e da Europa, na difícil partida contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Kaká disse nesta terça-feira que seu ex-companheiro de clube pode resolver o jogo para o Brasil e, no futuro bem próximo, jogar com ele no Milan. "Vai ser muito bom atuar do lado dele outra vez. Jogamos juntos dois anos no São Paulo e tínhamos um bom entrosamento. Espero que na seleção isso também aconteça. Ele é um grande jogador, especial, só estava esperando uma oportunidade como essa", elogiou. Luís Fabiano retribuiu os elogios, mas fez questão de ressaltar que o talentoso não é ele e sim, Kaká. "Já mostrou do que é capaz. Foi para o Milan e de cara ganhou o Campeonato Italiano. Quer mais?", afirmou. A favor de Luís Fabiano conta a convicção também de Carlos Alberto Parreira. Nesta terça-feira, o técnico da seleção brasileira voltou a elogiar o atacante do São Paulo e repetiu que não teme por sua indisciplina. "Tenho certeza de que ele não vai sentir o jogo. Vem atuando bem, tem feito grandes partidas pelo São Paulo. Amadureceu bastante. Não vai trazer problemas para a seleção. Vai sim é dificultar as coisas para a Argentina." Kaká também garantiu que o seu companheiro terá um comportamento exemplar contra os argentinos, mas fez uma ressalva. "Faz tempo que ele não é expulso, nem leva um cartão. Amadureceu, mas é o Luís Fabiano. Ele não pode mudar sua característica de uma hora para outra." Nesta quarta-feira, nas tribunas do Mineirão, Luís Fabiano terá a atenção especial de Joan Laporta, presidente do Barcelona. O dirigente espanhol quer levar o artilheiro e já abriu negociações com o São Paulo. Mas Kaká pode atrapalhar a transação. Kaká admitiu que gostaria de ver Luís Fabiano no Milan. E deixou escapar a um jornalista italiano que o seu clube já tem uma proposta para apresentar ao São Paulo.