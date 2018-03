Kaká e Mancini se destacam na Itália A Roma, vice-líder do Campeonato Italiano, segue sua perseguição ao primeiro colocado Milan. E com grande ajuda do lateral brasileiro Mancini, o time romano goleou a Inter por 4 a 1, , neste domingo, com dois gols do ex-lateral do Atlético-MG, e chegou a 56 pontos. O Milan soma 61. Cassano fez 1 a 0 no primeiro tempo. Na etapa final, Mancini ampliou, Vieri diminuiu para a Inter, mas Totti, de pênalti, e novamente Mancini asseguraram os 3 pontos para o time da capital italiana. A Inter segue na sétima colocação, com apenas 36 pontos. Em Milão, Kaká voltou a se destacar pelo Milan. O meia teve ótima atuação, marcou um gol na vitória de sua equipe sobre a Sampdoria por 3 a 1, em Milão, e foi bastante elogiado pela imprensa européia. Andrea Pirlo abriu o placar para os milaneses e Doni empatou. Antes do intervalo, Filippo Inzaghi pôs a equipe da casa novamente à frente. No início da segunda etapa, Kaká fez boa jogada individual e definiu a vitória. Foi seu nono gol na competição. Show de empates ? Em outras partidas, a Udinese não saiu de um empate por 1 a 1 com o Perugia, em Udine. O Ancona, que está quase rebaixado para a Série B, ficou, em casa, no 1 a 1 com o Reggina e ainda não conseguiu nenhuma vitória na temporada. A rodada ainda teve outros dois empates sem gol: Lecce 0 x 0 Siena e Chievo 0 x 0 Empoli. O confronto entre Bologna e Lazio teve de ser adiado por causa do mau tempo.