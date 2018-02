Kaká e Marta colocam Brasil em destaque em festa da Fifa De Pelé a Kaká, passando por Marta e Buru, o Brasil dominou a premiação da Fifa aos melhores do ano nesta segunda-feira, dia em que o atleta do Milan coroou uma temporada recheada de títulos com o principal prêmio individual do futebol. Com Marta eleita pelo segundo ano consecutivo a melhor do mundo entre as mulheres, o Brasil se torna o primeiro país a ter no mesmo ano os vencedores nas duas categorias. No futebol de areia, o premiado também foi um brasileiro: Buru, campeão mundial e artilheiro da competição, disputada no Rio de Janeiro, no mês passado. Pelé ainda foi homenageado pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, com o Prêmio Presidencial, por sua contribuição ao esporte. O ex-jogador foi aplaudido de pé e se emocionou. Pelé também entregou o troféu mais importante da noite junto com Blatter e considerou justa a escolha da Fifa por Kaká. "Kaká tem jogado neste nível pelo Brasil há quatro anos, ele ajuda no meio-campo e também é um grande exemplo fora dos gramados. Ele é um jogador completo." Com gel no cabelo e um sorriso largo no rosto, Kaká recebeu o prêmio, após um ano perfeito no Milan, pelo qual conquistou os títulos europeu e mundial. "Não apenas este prêmio, mas o ano todo foi muito bom. Ganhar a Champions League e tudo o que aconteceu, é maravilhoso", declarou o meia-atacante, que superou o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo na premiação. Kaká marcou 10 gols na última Liga dos Campeões e ajudou o Milan a garantir o sétimo troféu europeu de sua história, o que classificou o time italiano para o Mundial de Clubes da Fifa. No Japão, o brasileiro mais uma vez foi decisivo. Na final contra o Boca Juniors, ele fez um gol e deu passe para outros dois na vitória de 4 x 2. Kaká terminou o torneio aclamado como o melhor, prêmio que soma-se às vitórias nas eleições anuais da associação de jogadores e das revistas France Football e World Soccer. Na seleção brasileira, Kaká amargou o banco de reservas depois do pedido de dispensa da Copa América, na metade do ano, quando alegou cansaço pela temporada no Milan. Bastaram poucos jogos para ele recuperar sua posição, consolidada com o posto de artilheiro brasileiro nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, com três gols em quatro partidas. Revelado pelo São Paulo e vendido por 8,5 milhões de dólares ao clube italiano em 2003, após ter participado do pentacampenato mundial do Brasil na Ásia em 2002, Kaká se torna o quinto brasileiro a ser eleito o melhor do mundo pela Fifa. Antes dele, Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Ronaldinho (2004 e 2005), Rivaldo (1999) e Romário (1994) também receberam o troféu de melhor do mundo no evento de gala realizado pela entidade. MARTA LEVA O BI Entre as mulheres, Marta foi eleita a melhor de 2007, repetindo a conquista do ano passado. A meia-atacante foi artilheira e considerada a melhor da Copa do Mundo da China, em setembro, quando a seleção brasileira ficou com o inédito vice-campeonato. "Estou muito feliz por estar aqui e podem ter certeza que vou trabalhar firme para voltar outras vezes", disse Marta, chorando, após receber o troféu das mãos do ex-jogador alemão Franz Beckenbauer. A também brasileira Cristiane ficou em terceiro lugar na eleição, atrás de Birgit Prinz, da Alemanha, autora de um dos gols da vitória de 2 x 0 na final da Copa. Mesmo com a derrota brasileira e após perder um pênalti na decisão, Marta, de 21 anos, foi o grande nome do Mundial. Ela encantou o mundo com jogadas de extrema habilidade. (Texto de Tatiana Ramil, Edição de Eduardo Simões)