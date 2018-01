Kaká é o melhor estrangeiro da Itália O meia brasileiro Kaká, do Milan, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Italiano em 2004. Ele venceu a disputa contra o ucraniano Schevchenko, companheiro de time e o tcheco Nedved, da Juventus. Aos 22 anos, este é o primeiro prêmio que o ex-jogador do São Paulo ganha nesta temporada.