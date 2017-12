Kaká é o novo embaixador da ONU Kaká é o novo embaixador da ONU contra a fome. O anúncio de seu novo posto foi feito hoje pelas Nações Unidas, que apontou que a "fama" do jogador em apenas um ano e meio na Itália contribuirá para a promoção dos programas contra a fome no mundo. Kaká e a ONU já preparam uma primeira visita do jogador à Angola, onde as Nações Unidas esperam poder alimentar um milhão de pessoas nos próximos meses. Segundo a ONU, Kaká, com 22 anos, é o embaixador mais jovem da entidade e formará parte do time do Programa Mundial de Alimentação. "Devo muito ao futebol. Agora quero retribuir e levar esperança para crianças famintas e que não tiveram as mesmas oportunidade que tive", afirmou o jogador. O uso de personalidades para promover objetivos é velha tática da ONU, mas que precisa ser renovada para gerar resultados. "Os jogadores de futebol são embaixadores naturais. Jogam o esporte mais popular do mundo, cruzando fronteiras e unindo culturas. Ao visitar nossos projetos e operações, Kaká emprestará sua fama e talento para lutar por um melhor futuro para as 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo", afirmou John Powell, vice-diretor executivo do departamento de Comunicação do Programa Mundial de Alimentação. Além de sua fama, outro fator na escolha de Kaká foi o fato de vir do Brasil, país que está insistindo na ONU na luta contra a fome. Mas as tentativas de a ONU usar a imagem de Kaká para promover seus programas já foram iniciadas há pelo menos um ano. Funcionários do Programa das Nações Unidas contra a Pobreza indicaram à Agência Estado que as negociações sobre o uso da imagem do jogador já haviam sido iniciadas em 2003 com sua transferência do São Paulo para o Milan. A ONU estaria buscando uma "nova cara" para seus programas e acreditava que Kaká poderia ser esse novo garoto-propaganda que renovaria a publicidade feita pela entidade. Mas o vazamento da informação das intenções da ONU acabou deixando os empresários de Ronaldo, outro embaixador da ONU, irritados. Um ano depois, Kaká entra para a lista de embaixadores da ONU, mas desta vez como membro do Programa das Nações Unidas para a Alimentação, e não para o Programa da ONU contra a Pobreza. Outro embaixador da ONU contra a fome é o maratonista queniano Paul Tergat.