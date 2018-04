Kaká é o vencedor da Bola de Ouro, diz imprensa italiana O meia-atacante brasileiro do Milan Kaká foi o vencedor da Bola de Ouro de 2007, antigo prêmio concedido ao melhor jogador do ano na Europa mas que agora também abrange outros países do mundo, segundo a imprensa italiana neste sábado. O Corriere della Sera disse que o júri da Bola de Ouro avisou ao jogador de 25 anos para se preparar para a cerimônia no dia 2 de dezembro. Kaká foi contratado pelo Milan junto ao São Paulo em 2003, após ter feito parte da conquista brasileira na Copa do Mundo de 2002. Ele foi o principal responsável pelo título da equipe italiana na Liga dos Campeões da temporada passada, tendo marcado 10 gols no torneio. Em agosto, ele foi eleito pela Uefa o melhor jogador de clube da Europa e também o melhor atacante da temporada passada.