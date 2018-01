Kaká é poupado e fica no banco do Milan Kaká está recuperado da contusão nas costas que sofreu há 10 dias, durante o jogo contra o Fenerbahce pela Liga dos Campeões. Mas, mesmo assim, deverá ficar no banco de reservas do Milan na partida deste sábado, contra o Chievo, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Como o Milan decidirá sua situação na Liga dos Campeões da Europa no jogo de terça-feira contra o Schalke e no domingo seguinte fará o dérbi com a Inter, o técnico Carlo Ancelotti só pretende utilizar Kaká neste sábado se for muito necessário. O outro jogo do dia no Campeonato Italiano será entre Ascoli e Inter. E o atacante brasileiro Adriano está confirmado no ataque da equipe de Milão.