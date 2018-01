Kaká e Rivaldo são dúvidas no Milan O campeão europeu estréia hoje jogando em casa contra o time que quase o eliminou nas quartas-de-final da competição passada. Em San Siro, o Milan receberá o Ajax - com quem empatou sem gols em Amsterdã e ganhou por 3 a 2 em Milão graças a um gol no último minuto do atacante dinamarquês Tomasson. O técnico Carlo Ancelotti tem apenas uma dúvida para confirmar a escalação: Rui Costa, Rivaldo e Kaká disputam uma vaga no meio-de-campo, com mais chances para o português. Se dependesse da vontade dos torcedores, o escolhido seria Kaká. Ele encantou a torcida nos 45 minutos que jogou em sua estréia - no amistoso contra o National Bucarest (ROM) - e também na primeira rodada do Campeonato Italiano, quando jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Ancona. Além disso, suas boas atuações nos jogos das Eliminatórias pela Seleção repercutiram muito na Itália. Rui Costa e Rivaldo vivem momentos difíceis. O português, que há dois anos não faz um gol em partidas oficiais pelo Milan, foi muito vaiado ao ser substituído por Serginho no segundo tempo da partida de sábado contra o Bologna (vitória por 2 a 1). E Rivaldo não disfarça mais sua insatisfação por ser reserva, tanto que semana passada declarou ao JT que se não recuperar logo a posição vai pensar em mudar de clube. Ontem, Ancelotti falou sobre os dois jogadores. "Conversei com Rui Costa e lhe disse para ter paciência. A torcida é muito exigente quando o Milan joga no San Siro e ele não foi o primeiro grande jogador a ser vaiado. Quanto a Rivaldo, não há nenhum problema. A última vez que conversei com ele foi antes do jogo que fizemos em Ancona e para mim o que vale é o que conversamos naquele dia." A equipe italiana deverá entrar em campo com Dida, Cafu, Laursen, Nesta e Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf e Rui Costa (Rivaldo ou Kaká); Shevchenko e Inzaghi. O Ajax perdeu dois de seus jogadores mais importantes - o zagueiro romeno Chivu foi para a Roma e o meia Van der Meyde agora joga na Inter - e não contará com o atacante finlandês Litmanen (machucado), mas mesmo assim o técnico Ronald Koeman está otimista. "O Milan é o atual campeão e jogará em casa, por isso toda a pressão estará sobre eles. Esperamos tirar proveito dessa situação para conseguir um bom resultado." O meia brasileiro Maxwell, que foi revelado pelo Cruzeiro, está escalado.