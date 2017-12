Kaká e Rivaldo têm expectativas diferentes Kaká e Rivaldo divergem sobre o quanto uma boa atuação de ambos pela seleção brasileira, domingo, contra o Peru, poderá influenciar o técnico do Milan, Carlo Ancelotti, que reluta em escalá-los entre os titulares da equipe italiana. Enquanto o jovem meia prefere não fazer especulações, o experiente companheiro ironizou a situação e deixou transparecer sua desconfiança de não ser bem aceito pelo treinador milanês. ?Minha situação é difícil. Mas quem sabe se eu e o Kaká tivermos uma atuação de destaque, o homem (Ancelotti) não resolve escalar a gente?, indagou em tom de ironia Rivado para, em seguida, reafirmar sua disposição de fazer o melhor pela seleção. ?O mais importante é o Brasil vencer. Em segundo, a seleção jogar bem. E em terceiro, eu e o Kaká atuarmos bem.? Rivaldo contou que somente atuou ao lado de Kaká defendendo o time de reservas do Milan, em alguns treinos. Mesmo assim, disse que não terá problemas em jogar ao lado do meia, com quem divide o quarto nas concentrações. ?Quem estiver melhor colocado toca a bola para o outro?, disse Rivaldo, negando que esteja se sentindo incomodado por estar há cinco meses sem marcar um gol (o último foi no confronto entre Milan e Roma, dia 31 de maio). ?Não estou jogando, por isso não posso me sentir atingido.? Na tentativa de manter um certo distanciamento dos problemas envolvendo Rivaldo no Milan, Kaká limitou-se a dizer que cabe a Ancelotti decidir o que é o melhor para o time. O meia lembrou que sua função é a de jogar futebol e, por isso, não gostaria de falar sobre o assunto. ?Vamos aproveitar para fazer tudo direitinho. Para mim é uma grande responsabilidade ocupar o lugar do Ronaldinho Gaúcho (atacante do Barcelona) e quero fazer o melhor para a seleção?, comentou Kaká. ?O Rivaldo tem me ajudado bastante e conversado muito comigo. Nós temos dividido o quarto nas concentrações e passado um longo tempo juntos.? Alheio aos problemas, Kaká não se cansa de mostrar sua alegria pelo momento que vive. Há dez dias, deixou o hotel em que estava hospedado a fim de se mudar para uma casa em Milão. Sobre o clube italiano, o jogador se rasga em elogios. Se confessou admirado pela estrutura do clube e revelou estar evoluindo tecnicamente graças ao estilo do futebol europeu. De acordo com Kaká, o futebol italiano exige uma disciplina tática, comumente não cumprida pelos jogadores brasileiros, principalmente, os mais habilidosos. No entanto, o atleta disse estar aproveitando para tirar o maior proveito possível dos novos ensinamentos. ?Na seleção vou atuar como gosto de jogar. Eu e o Rivaldo teremos a função de fazer a ligação entre o meio-de-campo e o Ronaldo (atacante do Real Madrid), que ficará mais adiantado?, explicou Kaká. ?No Milan, às vezes, variamos muito as táticas de acordo com o adversário. Estou gostando desse tipo de trabalho, porque serviu para aprimorar meus conhecimentos técnicos e táticos.? Sobre seu ex-clube, o São Paulo, Kaká recordou que as críticas que recebeu dos torcedores pouco antes de deixar o Brasil serviram para amadurecê-lo. O meia referiu-se aos episódios onde foi ofendido pela torcida tricolor. ?As coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Tenho somente dois anos e meio como profissional e muito para conquistar e aprender. Mas, hoje, estou muito feliz.?