Kaká e Ronaldinho Gaúcho estão no ´time ideal´ da Europa Os brasileiros Kaká, do Milan, e Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, estão na equipe ideal do futebol europeu em 2006 escalada pelos visitantes do site da Uefa. Mesmo com a desastrada campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, quando foi eliminada pela França nas quartas-de-final, as boas atuações do jogadores em seus clubes garantiram seus lugares na equipe virtual. O time eleito pelos internautas foi o seguinte: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluca Zambrotta (Barcelona), Fabio Cannavaro (Real Madrid), Carles Puyol (Barcelona), Philipp Lahm (Bayern Munique), Steven Gerrard (Liverpool), Cesc Fábregas (Arsenal), Kaká (Milan), Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Thierry Henry (Arsenal) e Samuel Eto´o (Barcelona). O técnico foi o holandês Frank Rijkaard, do Barcelona.