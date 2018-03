Kaká é suspenso por duas partidas O meia Kaká, do São Paulo, foi suspenso por dois jogos, por causa de sua expulsão na partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. A pena foi imposta pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira à tarde, no Centro do Rio. Ao retornar da seleção brasileira Sub-23, o jogador poderá atuar normalmente, porque já cumpriu uma partida e a outra será nesta quarta, contra o Coritiba.