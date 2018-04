Kaká elogia superação do Brasil e o atacante Luís Fabiano

Dos três jogadores considerados fora-de-série da seleção brasileira, Kaká foi o único a ser poupado de críticas após a vitória por 2 a 1 diante do Uruguai, nesta quarta-feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010, ao contrário de Robinho e Ronaldinho Gaúcho. Veja também: Kaká fala sobre a seleção brasileira e a Bola de Ouro Ouça os gols da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2 a 1 Crônica do jogo Brasil 2 x 1 Uruguai Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado Dunga quer o fim do 'fantasma' da torcida paulista Ronaldinho joga mal e acaba substituído Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai Brasil x Uruguai: PM não registra ocorrências graves Classificação Calendário / Resultados Sereno, Kaká admitiu que a vitória valeu muito mais pelo "resultado do que o futebol apresentado" pela seleção: "Realmente, melhor resultado que futebol, neste jogo, sem dúvida", afirmou o jogador, que concluiu. "Apesar disso, a seleção deu uma demonstração de superação, pois virou o jogo diante de um adversário muito difícil." Kaká também aproveitou para elogiar o time do Uruguai, que surpreendeu o Brasil ao iniciar a partida com duas linhas de quatro, mas com forte movimentação no meio-campo e ataque. "O Uruguai surpreendeu, veio para cima do Brasil numa hora que a gente não esperava. Pensávamos que ficariam mais atrás." Ciente da falta de um bom futebol por parte da seleção, Kaká não deixou de elogiar seu ex-companheiro de São Paulo, Luís Fabiano, que entrou como titular na vaga de Vágner Love e não decepcionou. "Conseguimos a vitória com uma noite inspirada do Luís Fabiano. A seleção está sempre bem servida de jogadores. Quando as coisas não acontecem pra alguns, acontecem para outros, como aconteceu com o Luís Fabiano, que é um artilheiro e pode nos ajudar muito nestas Eliminatórias."