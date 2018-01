Kaká espera usar amistosos para ganhar vaga nas Eliminatórias

Kaká foi uma das novidades do técnico Dunga para os amistosos diante da Costa Rica, no sábado, e dos Estados Unidos, dia 8 de setembro. De volta à seleção brasileira após um longo período de ausência, o meia do Orlando City sabe que estas partidas servirão como testes e espera ir bem para ser lembrado também nos jogos das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

"Não sei quais são os planos do Dunga. Mas, se tiver uma oportunidade nestes jogos contra Costa Rica e Estados Unidos, quero fazer por merecer participar das Eliminatórias", disse o meia, em entrevista ao site da CBF, já mirando os duelos contra Chile, Peru, Argentina e Venezuela, todos ainda em 2015.

Depois de três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010), 111 convocações, 87 jogos disputados e 28 gols marcados pela seleção, Kaká sabe o que esperar quando veste a camisa verde e amarela. Por isso, não mostra nervosismo mesmo neste retorno, quando será testado por Dunga aos 33 anos.

Pelo contrário, o meia acredita justamente que esta experiência pode ser o diferencial para mantê-lo na seleção. "Acho que posso contribuir com minha experiência, mas principalmente com atitude. Está sendo especial voltar à seleção", comentou na chegada a Nova Jersey, onde a delegação está hospedada.