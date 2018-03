Kaká está ansioso para erguer a taça Kaká vive a expectativa de levantar neste domingo o troféu de campeão como capitão da seleção Sub-23. Líder indiscutível do grupo que disputa a Copa Ouro - por talento, comportamento e experiência, como gosta de ressaltar o técnico Ricardo Gomes -, o meia do São Paulo quer viver uma emoção que ainda não viveu em sua carreira. "Ainda não fui capitão de um time campeão. Na verdade, só tinha sido capitão ao longo de uma competição durante o Torneio do Catar, no começo do ano. Desde as categorias de base do São Paulo, só fui capitão num jogo ou outro, sem uma seqüência. Ainda não tive a chance de receber uma taça e espero que seja amanhã, ainda mais num estádio histórico para o Brasil como é o Azteca. Deve ser uma sensação maravilhosa", contou Kaká. Apesar da ansiedade dos jogadores para que chegue logo a hora do jogo, Kaká garante que o grupo está tranqüilo e confiante por saber de sua força. "Sempre acreditei muito no nosso time, mesmo depois da derrota para o México na estréia. Sabia que poderíamos reagir e chegar à final, como chegamos. O que me surpreendeu um pouco foi a rapidez com que a equipe evoluiu mesmo tendo tido pouca chance de treinar por causa do intervalo pequeno entre as partidas." O capitão acha que o grande mérito da seleção foi ter diminuído drasticamente o índice de erros durante as partidas, tanto nos passes e finalizações como na colocação de cada jogador em campo. "Contra o México, erramos muito nas conclusões e por isso perdemos um jogo que merecíamos ganhar. Na semifinal, nosso único erro grave foi no lance do gol dos Estados Unidos. Estamos errando pouco porque nosso engrossamento melhorou muito, o que mostra a força deste grupo. Não é fácil um time se acertar no meio de uma competição sem ter muito tempo para treinar." Jogar na altitude não preocupa nem incomoda Kaká, o que é uma ótima notícia para Ricardo Gomes - que confia muito em seu artilheiro (três gols, um a menos do que o norte-americano Donovan, goleador do torneio). Embora nunca tivesse jogado numa cidade tão alta como a Cidade do México - 2.300 m acima do nível do mar -, ele não sentiu nada nas partidas da primeira fase, contra México e Honduras. Nos dois jogos, deu piques longos e participou bastante das jogadas. "Não tive nenhum problema e não vou ter na final. O time todo está bem fisicamente", garantiu. Kaká admite que o jogo deste domingo tem um ar de "acerto de contas" com o México, por causa da derrota na primeira fase, mas diz que o que move o time é a imensa vontade de ganhar a competição. "É claro que tem um gostinho de revanche poder jogar de novo contra eles. Só que acima de tudo está o título. E nós queremos muito conquistá-lo." Palavra de capitão.