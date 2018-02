Kaká está fora da final do Paulista O São Paulo não terá seu principal jogador na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, a partir das 18 horas, no Morumbi. Com uma contusão muscular, o meia Kaká não ficará nem no banco de reservas e será substituído por Itamar. Assim, o técnico Oswaldo de Oliveira escalou o time com Rogério Ceni; Gabriel, Júlio Santos, Jean e Fabiano; Fábio Simplício, Júlio Baptista, Ricardinho e Reinaldo; Itamar e Luís Fabiano.