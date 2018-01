Kaká está paralisando o São Paulo Poucas vezes na história um clube esteve tão atrelado a um jogador como o São Paulo está a Kaká. A confusão sobre o destino do jovem meia de 21 anos impede simplesmente todos os planos para o segundo semestre. Por mais que hajam inúmeros empresários tentando desesperadamente vendê-lo ao exterior, não há ninguém que possa garantir se ele será negociado ou não. A sua saída representaria não só US$ 20 milhões mas a contratação de reforços ao time de Oswaldo de Oliveira. A sensação entre os dirigentes é que tudo no futebol do São Paulo está atrelado a Kaká. Leia mais no Jornal da Tarde