kaká está virando um "multiatleta" Ídolo do futebol brasileiro, o são-paulino Kaká, de 20 anos, não está satisfeito em fazer sucesso apenas com a bola nos pés. Nos últimos meses, resolveu diversificar as atividades, aprender novas modalidades e, aos poucos, está se tornando um "multiatleta". Peterson Rosa, Gustavo Kuerten e Tiger Woods que se cuidem. Vem aí o Kaká surfista, tenista e golfista. Leia mais no Estadão