Kaká: 'Estou me sentindo melhor jogando na Espanha'

O meia da seleção brasileira, Kaká, afirmou nessa terça-feira, em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, que está se sentindo melhor jogando na Espanha do que na Itália. Destaque do Milan durante sete temporadas, o craque do Real Madrid declarou achar "o futebol espanhol mais aberto, mais rico tecnicamente, enquanto o italiano é mais tático".

O brasileiro também falou de sua relação com os outros jogadores do Real Madrid. Entre eles, citou Cristiano Ronaldo, a quem chamou de "fenômeno e ótima pessoa", e Raúl, com quem Kaká disse sempre "conversar sobre a história do Real e sobre a Espanha".

Depois de pouco mais de seis meses de Real Madrid, Kaká admitiu que ainda não rendeu tudo o que pode. Mas, segundo ele, a pubalgia que o afastou dos gramados em dezembro estava atrapalhando sua performance. "Joguei sete meses sentindo dores, mas agora estou bem. Consegui atuar por 70 minutos no último domingo, sem sentir nada. Sei que os torcedores esperavam mais de mim, mas as dores me atrapalhavam", finalizou o craque.