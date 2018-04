Kaká faz gol de pênalti em triunfo do Real Madrid

O brasileiro Kaká foi um dos destaques do Real Madrid no triunfo por 2 a 0 sobre o Villarreal, nesta quarta-feira, fora de casa, ao marcar um gol de pênalti. Com o triunfo, a nova equipe de galácticos chegou aos 12 pontos e manteve 100% de aproveitamento após quatro rodadas do Campeonato Espanhol.

O resultado deixou o Real Madrid na segunda colocação, mas na cola do Barcelona. O time catalão também tem 12 pontos e 11 gols de saldo, mas marcou um a mais: 14 a 13. Já o Villarreal segue em situação complicada. A equipe do brasileiro Nilmar está em antepenúltimo lugar, com apenas 2 pontos.

O Real Madrid abriu o placar aos 3 minutos, com Cristiano Ronaldo, que fez jogada individual e finalizou com precisão da entrada da área. A equipe teve a sua situação facilitada aos 34 minutos, quando Gonzalo Rodriguez foi expulso após interromper contra-ataque ao derrubar Kaká.

O primeiro gol de Kaká em partidas oficiais pelo Real Madrid saiu no segundo tempo. O meia brasileiro converteu cobrança de pênalti, aos 28 minutos do segundo tempo, definindo o triunfo do Real Madrid sobre o Villarreal.

O Atlético de Madrid fracassou na sua tentativa de conseguir o primeiro triunfo no Campeonato Espanhol ao empatar por 2 a 2 com o Almería. Cléber Santana e Diego Forlan marcaram os gols da equipe, que sofreu com a boa atuação de Pablo Piatti, autor dos dois gols do Almería.

Fora de casa, o Osasuna bateu o Valladolid por 2 a 1. Walter Pandiani foi o destaque do triunfo, ao marcar dois gols. Diego Costa fez o gol do Valladolid. Também fora de casa, o La Coruña venceu o Xerez por 3 a 0, com gols de Juca, Leandro (contra) e Ivan Riki.

Em Barcelona, o Espanyol derrotou o Málaga por 2 a 1. Os visitantes saíram em vantagem no primeiro tempo, com gol de Fernando. Mas o Espanyol reagiu e conseguiu a virada, com gols de Ben Sahar e Ivan Alonso, ambos no segundo tempo.