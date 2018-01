Kaká fica fora da primeira decisão O meia Kaká vai desfalcar o time do São Paulo no primeiro jogo decisivo do Torneio Rio-São Paulo, daqui a pouco no Morumbi. O jogador não se recuperou de uma contusão no tornozelo. Dill será seu substituto e fará dupla de ataque com Reinaldo. Dos 50 gols marcados pelo São Paulo no Rio-São Paulo, Kaká e França, que também está machucado, marcaram 26 gols.