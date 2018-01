Kaká fora do jogo contra Santo André O São Paulo terá um grande desfalque na partida decisiva contra o Santo André, nesta quinta-feira, no Morumbi. O técnico Oswaldo de Oliveira e os médicos confirmaram nesta quarta-feira que Kaká, com uma contusão na coxa direita, não se recuperou e está fora da partida. O atacante Reinaldo será seu substituto. O São Paulo estaria adotando um esquema semelhante ao do Corinthians no primeiro semestre do ano passado, com um atacante vindo de trás para ajudar a dupla que fica mais avançada? "Na verdade será diferente, porque o Reinaldo fará a mesma função de Kaká em campo", explicou o técnico são-paulino. Oswaldo sabe que a partida será difícil. "O Santo André é um osso duro de roer. Tem uma equipe compacta, bem armadinha, com jogadores de bom nível", observou o técnico, para quem a maior virtude do adversário é a disciplina tática dos jogadores. Para a partida, São Paulo terá a volta do zagueiro Jean e do volante Maldonado, que estavam suspensos. O atacante Luís Fabiano, com dores musculares, e o lateral Gustavo Nery, que estava sofrendo com um forte torcicolo, se recuperaram e estão confirmados. Artilharia - O atacante Luís Fabiano afirmou que o gol de meia-bicicleta não foi o único que fez no Santo André. "Já havia feito um na Copa São Paulo de 1998", disse o jogador. Para a partida desta quinta-feira, o centroavante não espera dificuldades maiores do que as enfrentadas no último domingo e não garante gols bonitos. "Penso em fazer gol independente da maneira. Pode ser de cabeça, de ombro, de barriga." O motivo é simples. "Acho que se fizer mais dois gols entro na briga pela artilharia porque só fico três atrás do líder." Sobre a presença de Reinaldo no lugar de Kaká, Luís Fabiano vê vantagem. "Como o time terá mais um atacante, é mais um na área para o adversário se preocupar e podem sobrar espaços que a gente poderá aproveitar." Reformulação - A diretoria do São Paulo promoveu mudanças na comissão técnica do time. O médico Luiz Augusto Gaspar e o fisioterapeuta Manoel Almeida foram demitidos enquanto o assistente técnico Edson Cegonha pediu demissão e deixará o clube após a partida desta quinta-feira. Há possibilidade do supervisor Marco Aurélio Cunha, que é médico, assumir as funções de Gaspar, enquanto Almeida cedeu vaga para Luiz Rosan. Não há definição de substituto para Edson Cegonha.