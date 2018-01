Kaká ganha prestígio na Europa A diretoria do São Paulo sabe: será muito difícil suportar o assédio ao meia Kaká no início de 2003. O craque, que já estava valorizado por ter participado da campanha do pentacampeonato com a Seleção Brasileira, viu subir mais sua cotação após o jogo de quarta-feira, em Madri, entre o Real Madrid e a ?Seleção do Resto do Mundo?. A atuação do jogador foi elogiadíssima. Marcou um gol de craque e deu passe magistral para o francês Cissé fazer outro. A atuação soberba lhe rendeu elogios em jornais europeus como o italiano La Gazzetta dello Sport e o espanhol Marca. Wagner Ribeiro, procurador do meia, foi à Espanha e voltou ao Brasil entusiasmado com o sucesso de seu ?cliente?. A repercussão que o futebol do craque teve na mídia européia deixou os dirigentes são-paulinos alertas. Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do clube, já disse que se o São Paulo receber propostas não conseguirá segurar o ídolo no Brasil. "Quem der US$ 20 milhões leva o Kaká. Não tem como segurá-lo", disse o dirigente. US$ 20 milhões é o valor da multa contratual caso o vínculo de Kaká com o São Paulo seja rompido antes de 2005. Atualmente, Kaká ganha R$ 80 mil mensais de salários. Na próxima semana, o diretor de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, espera agilizar as negociações para contratar os reforços que Oswaldo de Oliveira pediu. O treinador quer um zagueiro, um lateral-esquerdo e um volante. O único reforço certo é o lateral-direito Leonardo Moura, que se apresentará ao clube junto com o elenco, no dia 2.