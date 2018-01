Kaká: "gol mais importante da carreira" Kaká ficou em êxtase por ter marcado seu primeiro gol pelo Milan no clássico contra o Inter. ?Esse gol é o mais importante da minha carreira. Mais importante que os que fiz na minha estréia no São Paulo, contra o Santos. Não poderia imaginar uma atuação melhor para o meu primeiro clássico?, disse ele, após a partida. Ele agradeceu ao técnico Carlo Ancelotti pelas oportunidades que vêm tendo no time no início da temporada e afirmou que está cada vez mais adaptado ao esquema do Milan. ?Estou me sentindo muito feliz e cada vez melhor no esquema do time.? Cafu, que também teve boa atuação, disse que o jogo de ontem apaga a má impressão que o time deixou no empate com o Celta de Vigo, no meio de semana, pela Copa dos Campeões. ?O jogo com o Celta foi anulado com a atuação que tivemos hoje. Sabíamos que o clássico era muito importante e tivemos uma grande exibição. Este é o verdadeiro Milan.? Só quem não teve motivos para comemorar foi Rivaldo. O meia, que chegou a entrar na partida contra o Celta, nem sequer foi relacionado para o banco de reservas ontem e assistiu à partida da tribuna do San Siro.