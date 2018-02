Kaká grava mensagem para campanha para ajudar deficientes

O meia Kaká, do Milan, que no último fim de semana recebeu a Bola de Ouro da revista France Football, lançou nesta segunda-feira uma mensagem televisiva por ocasião da comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e na qual tenta chamar a atenção para o assunto. "Estes são dias especiais para mim, mas hoje é o mais especial de todos, já que é o dia internacional dedicado às pessoas com deficiência. Conheci a organização Special Olympics, e há muitos jovens que fazem esporte exatamente como eu. Não há diferença nisto", diz Kaká no anúncio. A Special Olympics é uma organização sem fins lucrativos, que promove treinamento e competições esportivas para pessoas com deficiência mental. Na mensagem, Kaká se disse "orgulhoso" de ser embaixador da Special Olympics.