Kaká irá estrear amanhã no Milan Kaká será a atração deste sábado do Milan, no amistoso com o National, de Bucareste, em Cesena. O meia brasileiro foi contratado no fim de semana, começou a treinar com o restante do grupo na terça-feira e o técnico Carlo Ancelotti quer observá-lo em ação o mais rapidamente possível. A partida começa às 16 horas, no horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo pela ESPN/Brasil. O objetivo de Ancelotti é o de integrar Kaká ao time. O brasileiro está em condições normais, já que disputava o campeonato nacional com o São Paulo, e portanto não há motivo para preocupar-se no aspecto físico. A curiosidade é vê-lo em campo, analisar sua adaptação ao estilo de jogo da equipe. Por ser a principal contratação do clube, em mercado retraído, a estréia de Kaká vem precedida de boa vontade. "Talento não lhe falta", diz Ancelotti. Kaká foi o segundo brasileiro a chegar nos últimos meses. O primeiro foi Cafu, que se juntou a Roque Júnior, Dida, Serginho e Rivaldo. O Milan também acertou com Pancaro (Lazio), Aliyu (Siena) e Borriello (Empoli). Os italianos não apostam no aproveitamento imediato do ex-são-paulino. Em princípio, deve ser opção de banco, como tem ocorrido com Rivaldo. O Milan mais provável para a temporada deve ter Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Kaladze; Pirlo, Seedorf, Gattuso e Rui Costa; Shevchenko e Inzaghi.