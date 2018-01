Kaká já é o destaque do Paulistão Um almoço com os amigos. Foi desta maneira que Kaká comemorou neste domingo mais um show de bola que deu, desta vez na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre a Internacional, em Limeira. Com dois jogos, ele já se tornou o grande destaque do Campeonato Paulista. Kaká retornou à capital no meio da tarde, passou rapidamente pelo Centro de Treinamentos do clube para pegar o carro e ir ao compromisso. "Sempre que posso, me encontro com eles. Gosto desse contato??, disse o jogador, que já tinha o almoço programado, aproveitando o fato de a partida ter sido realizada às 11 horas. "Não é toda hora que eu posso fazer isso. Quando dá, procuro aproveitar.?? Kaká é assim. Mesmo com a fama que adquiriu nestes dois anos jogando no time principal do São Paulo - estreou no Rio-São Paulo de 2001 -, ele não deixou de fazer as coisas que gosta. Um bate-papo com os amigos, a proximidade da família e também um bom filme, jogos de videogame e música. Como a maioria dos jovens. O meia está tendo um excelente início de temporada. Com uma técnica invejável, raro poder de raciocínio, garra, disposição e um futebol alegre, vistoso e encantador, tornou-se a alma do São Paulo. E a exemplo dos 6 a 0 sobre o Juventus, neste domingo foi fundamental para o time. Kaká ganhou a partida, com jogadas de categoria e participação nos três gols. Fez um golaço (mais um), num lance em que deu uma "meia-lua?? desconcertante no zagueiro Rogério antes de encher o pé, no canto esquerdo do goleiro. E deu o passe para os outros dois. "É gostoso jogar bem, fazer gols (é o artilheiro do Paulista, com 4), e ter o trabalho reconhecido. Espero dar sempre alegria à torcida??, disse Kaká, que, no entanto, não se deixa seduzir. "Este não é o São Paulo do Kaká, é o São Paulo do São Paulo.?? O meia destaca que a vitória deste domingo foi resultado do trabalho de todos. "Tivemos atitude, mesmo com um jogador a menos, tivemos superação??, avaliou. O São Paulo jogou com 10 desde os 33 minutos do primeiro tempo, quando Luís Fabiano foi expulso por xingar o juiz Paulo César de Oliveira. Quero ficar - Kaká, vira-e-mexe, tem seu nome envolvido com negociações com o exterior. Jogar na Europa está nos planos do jogador, ele admite. Não agora. "Antes, quero ficar marcado na história do São Paulo pela conquista de um título importante??, avisou o meia, que deu início à sua trajetória no time de cima do São Paulo, dois anos atrás, sendo campeão. E deixando sua marca. Na decisão do Rio-São Paulo de 2001, entrou no segundo tempo e fez os dois gols da vitória de virada por 2 a 1. Depois, porém, nada de título. O São Paulo passou a ficar pelo caminho nas competições. Kaká entende que está na hora de dar fim ao jejum. "Por isso, meu objetivo neste primeiro semestre é o título paulista e também da Copa do Brasil, que dá vaga na Libertadores. O projeto do São Paulo é voltar à competição. E eu gostaria de jogar, e vencer, a Libertadores.?? Kaká tem contrato com o São Paulo até 2005 (multa rescisória de US$ 20 milhões), mas sabe que, com o delicado momento financeiro por que passa o futebol brasileiro, o clube pode ter a necessidade de negociá-lo. "Eu entendo isso. Sei que essa instabilidade afeta o clube. Mas se depender de mim, quero cumprir meu contrato.?? Independentemente dessa vontade, ele já se planeja para o dia que for para a Europa. Tanto que nesta segunda-feira irá oficializar com um contrato com a Traffic, que vai cuidar da divulgação de sua imagem, inclusive no exterior. "Mas jogar na Europa é coisa para o futuro. E quero sair preparado para não voltar, para fazer história fora do Brasil.??