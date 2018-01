Kaká já está preparando o casamento Depois de 25 dias de férias no Brasil, o meia Kaká retorna nesta quarta-feira para a Itália acompanhado da noiva Caroline Celico, com quem namora há dois anos. Na tarde desta terça, o jogador do Milan e da seleção brasileira planejava "olhar" alguns móveis em um shopping em Moema, São Paulo, mas desistiu quando se deparou com um batalhão de fãs e repórteres no local. "Vim fazer uma visita. Não vim comprar nada. Volto depois com mais calma", disfarçou Kaká, que ainda não marcou a data do casamento. Kaká foi ao shopping sem Caroline, que completou 18 anos nesta terça-feira. O casal almoçou em um restaurante italiano nos Jardins e o jogador deu uma jóia para a noiva. "A jóia? É segredo!", avisou ele. Mesmo sem levar comprar nada no shopping, Kaká adiantou que desde que chegou ao Brasil já viu algumas coisas para a casa. "Não é de agora que estamos providenciando os móveis. Hoje seria só mais um dia", revelou. O futuro casal terá residências em São Paulo e em Milão. Móveis e decoração terão mais o dedo de Caroline. "Ela tem jeito para isso. Tem bom gosto. Mas as decisões são sempre em conjunto. Nossa casa terá uma mistura de clássico e moderno", afirmou Kaká. Noivos desde abril, eles matam a saudade com a "ponte-aérea" São Paulo-Milão. "A data do casamento é a única dúvida. Não, não estou enrolando. Tudo vai depender do calendário do Milan, que ainda não tenho. Vou esperar a melhor data para encaixar", explicou Kaká - mas já está certo que o casório será em São Paulo, na igreja evangélica Renascer. Volta ao trabalho - Os treinos do Milan, onde está há dois anos, serão retomados no dia 4 de agosto. Após a derrota para o Liverpool na final da Liga dos Campeões da Europa, em maio, na Turquia (o time italiano tinha 3 a 0, mas os ingleses empataram e depois, ganharam nos pênaltis), Kaká quer "um pouco mais de sorte" para próxima temporada. "Estávamos lutando pelo título até as últimas rodadas e demos bobeira", lembrou. Quanto à seleção brasileira, o jogador garantiu que está "à disposição do professor Parreira" para o próximo desafio: amistoso com a Croácia, no dia 17 de agosto. "Não é jogo oficial, mas como será na Europa não terei problemas de dispensa com meu time?, garantiu Kaká.