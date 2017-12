Kaká já está pronto para o sucesso A maturidade de Kaká impressiona. Principalmente quando contrastada com a cara de criança, de alguém saindo da adolescência. Em campo e fora dele, o que se vê é um profissional pronto para alcançar a glória, encarando desafios, aprendendo a se superar e não colocando limites à sua ambição. "Já sonhei muito com a Seleção. Desde garoto. Mas hoje, não é apenas um sonho, é um objetivo." Já para 2002, "a vaga está aberta e quem se superar pode ficar com ela - eu estou na briga". Leia mais no Jornal da Tarde