Kaká joga bola com modelos amanhã O meia Kaká e a top model Ana Hickman participarão de um jogo beneficente, nesta quinta-feira, às 10h, no CT do São Paulo, para marcar a adesão do clube à campanha Natal dos Sonhos. A partida, uma parceria entre a Mega Model (uma das maiores agências de modelos do Brasil) e o São Paulo, envolverá jogadores do clube, modelos e personalidades em prol da campanha. Já confirmaram participação as modelos Maryeva Oliveira (ex-namorada de Guga), Isabella Fiorentino, Karina Bacchi, Jana Palma, Michelle Birkheuer - as três últimas também são atrizes. Além de Ana Hickman, que veio de Nova York especialmente para o encontro. Os jogadores do São Paulo, entre eles o ídolo Kaká, doarão brinquedos para as crianças da Pastoral do Menor. Ana Hickman já doou 3 mil bolas no lançamento da campanha Natal dos Sonhos, em 15 de agosto. A campanha tem como objetivo realizar a maior arrecadação de brinquedos já feita no País. A doação poderá ser feita em mais de 600 cidades brasileiras, junto aos representantes da Mega Model. Os brinquedos serão entregues a entidades locais, ou seja, tudo o que for arrecadado será distribuído a instituições da região onde foi feita a doação.