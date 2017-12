Kaká larga na frente e treina como titular O meia Kaká largou na frente na briga com Alex pela vaga de titular na seleção brasileira que no dia 16 enfrenta o Peru, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. No primeiro treino do time na Granja Comary, em Teresópolis, na tarde desta quarta-feira, o jogador do Milan integrou a equipe que deverá começar a partida. Kaká e Alex brigam pela vaga de Ronaldinho Gaúcho, cortado por contusão. O time titular treinou com Dida; Cafu, Lúcio, Roque Junior e Junior; Emerson, Gilberto Silva, Kaká e Zé Roberto; Ronaldo e Rivaldo. Alex treinou entre os reservas. O técnico Carlos Alberto, no entanto, não confirmou a escalação do ex-são Paulino. De acordo com ele, a definição só sairá depois do treino da sexta-feira pela manhã. O treinador evitou o assunto na entrevista coletiva que concedeu logo depois da movimentação. ?A avaliação de jogadores do nível desses dois (Kaká e Alex) é feita pelo rendimento deles nos clubes. A escalação não será definida em termos de redimento nos treinos?, avisou. Parreira comandou um treino leve. Fez um coletivo com as dimensões do campo reduzidas a 30 metros, e que serviu, segundo ele, para avaliar a postura de marcação dos jogadores. ?Foi um treino apenas para apertar a marcação?, disse ele. ?Amanhã as exigências serão maiores?. O treino terminou empatado por 1 a 1. Ronaldo marcou para os titulares e Belletti fez o gol dos reservas. A Seleção Brasileira treinará em período integral também nesta quinta-feira, às 9h e às 16h. Na sexta-feira, a equipe treina pela manhã e às 14h30 segue em vôo fretado para Lima.