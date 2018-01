Kaká leva bronca de fã em Teresópolis A última coisa que Kaká poderia imaginar era levar bronca de uma fã na semana de treinamento da seleção brasileira na pacata Teresópolis. Pois foi o que ocorreu na fria manhã de ontem na Granja Comary. A atitude ousada foi da jovem Cristiane Sampaio, de pouco mais de 20 anos. A garota, residente em Bangu, no Rio, viajou até Teresópolis para conversar com o craque, pelo qual se diz apaixonada, e pedir que se casasse com ela. "Sou o anjo do Kaká", disse Cristiane. "Virei evangélica por causa dele?. Durante o treino, gritou inúmeras vezes o nome do jogador. Ele, no entanto, não correspondeu, deixando-a irritada. No fim, os dois se encontraram e conversaram por cerca de dois minutos. A torcedora, fazendo gestos com as mãos, censurou o craque por tê-la ignorado. Kaká explicou que estava trabalhando e, por isso, não poderia ter feito nada. No fim, ele a entregou uma camisa de treino da seleção autografada, o que a consolou. Mas Cristiane foi embora sem ter conseguido convencer o meia a acompanhá-la na igreja.