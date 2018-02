Kaká leva prêmio da Fifa de melhor do mundo em 2007 Dono da Bola de Ouro e eleito o melhor jogador da Uefa e do Mundial de Clubes deste ano, Kaká foi anunciado nesta segunda-feira pela Fifa o melhor jogador do mundo de 2007. Ele recebeu o prêmio das mãos do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e de Pelé. O meia-atacante do Milan, de 25 anos, superou o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo na pesquisa anual realizada pela entidade que controla o futebol mundial com técnicos e capitães das seleções nacionais. Messi, atacante do Barcelona de 20 anos, ficou em segundo lugar na eleição, à frente de Ronaldo, de 22 anos, que joga no Manchester United.