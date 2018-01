Kaká leva presentes de Natal à creche O meia Kaká cumpriu neste sábado a sua primeira missão no Brasil como embaixador do Unicef, órgão da ONU - Organização das Nações Unidas - criado para dar apoio às crianças carentes. Logo após desembarcar da Suíça, o craque são-paulino visitou a creche da favela Paraisópolis, na Zona Sul. O presente do meia às crianças foi uma sacola contendo uma camisa de treino e um boné oficial da Seleção Brasileira, cedidos pelo patrocinador. Sobre negociações, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa desmentiu que o clube tenha acertado a transferência do lateral-esquerdo Gustavo Nery para o Internacional. "Não estou sabendo de nada."