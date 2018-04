Kaká marca 1.º gol pelo Real na goleada sobre Borussia

O meio-campo Kaká balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Real Madrid e foi um dos destaques na goleada de 5 a 0 sobre o Borussia Dortmund em amistoso disputado no Signal Iduna Park, casa do adversário.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O brasileiro balançou as redes aos 31 da segunda etapa, cobrando pênalti sofrido pelo holandês Robben.

Os espanhóis deram sinais de sua superioridade em campo logo aos três minutos, com Granero recebendo belo passe de Kaká e concluindo jogada individual para abrir o placar.

Robben ampliou com um golaço aos dois minutos da etapa final. Ele acertou um chute de voleio após rebote, sem chance para o goleiro Ziegler.

O brasileiro teve participação também no terceiro gol do Real. Foi dos pés dele que saiu a jogada para o argentino Higuaín marcar, aproveitando bola de Robben.

Pouco depois do gol de Kaká, o veterano atacante Raúl deixou o seu aos 44, em lance cara a cara com o goleiro Ziegler.

Kaká e o também brasileiro Marcelo, titular da lateral-esquerda do Real, saíram de campo aos 33 minutos da etapa final.

O jogo serviu ao técnico chileno Manuel Pellegrini acertar os últimos detalhes da equipe. O Real ainda enfrenta os noruegueses do Rosenborg pelo Troféu Bernabéu, na próxima segunda, e estreia no Espanhol dia 30 em casa, diante do Deportivo La Coruña.

Por sua vez, o Borussia comemorou da pior forma possível o amistoso de 100 anos do clube. O time não enfrentava o Real Madrid desde o empate em 1 a 1 na Liga dos Campeões da temporada 2002/03.