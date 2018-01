Kaká marca dois e Milan se classifica Com uma atuação excepcional de Kaká, que fez dois gols, o Milan venceu nesta terça-feira o Schalke 04 por 3 a 2, no San Siro, em Milão, e garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa. A partida foi muito disputada até o fim, já que o empate por 3 a 3 eliminava os italianos. Na Holanda, o PSV, dos brasileiros Gomes e Alex, bateu o Fenerbahce, de Alex, por 2 a 0. O time holandês assegurou, assim, o segundo lugar, mandando os alemães do Schalke para a Copa da Uefa. Desde o início, o jogo de Milão mostrou que seria emocionante, com jogadas viris e de muita classe de ambos os lados. O Milan sabia que não poderia empatar com um placar alto e tratou de procurar seu gol. Depois de algumas chances perdidas, com boas defesas do alemão Rost, o time italiano conseguiu abrir o marcador aos 42, com Pirlo, numa falta de muito longe, que contou com a ajuda de Rost. Dois minutos mais tarde, Poulsen empatou. Na etapa final, os dois times voltaram com o mesmo espírito, mas o Milan tinha Kaká. Aos 7, o meia brasileiro recebeu passe de Shevchenko e chutou cruzado no canto. Aos 15, numa prova absoluta de seu talento, Kaká controlou a bola na área e fuzilou, 3 a 1. Outro brasileiro, Lincoln, diminuiu para o Schalke. Em Atenas, pelo Grupo F, o Olympiacos bateu o Real Madrid por 2 a 1. Sergio Ramos abriu o placar para os espanhóis e Bulut empatou. O gol da vitória foi de Rivaldo. No outro jogo do grupo, o Lyon confirmou o primeiro lugar batendo o Rosenborg, 2 a 1. Pelo Grupo G, o Liverpool ficou em primeiro ao empatar com o Chelsea, 2.º, por 0 a 0. O Betis perdeu em casa para o Anderlecht, mas vai à Copa da Uefa. Pelo Grupo H, a Inter de Milão, 1ª, ficou no 1 a 1 com o Rangers, que garantiu o 2.º lugar. Artmedia, que vai à Copa da Uefa, e Porto ficaram no 0 a 0.