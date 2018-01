Kaká marca dois gols e Milan goleia O Milan está muito perto da liderança do Campeonato Italiano. Com a goleada em casa sobre o Ancona, por 5 a 0, neste domingo, a equipe chegou aos 42 pontos. Está atrás apenas da Roma, que tem 43 após ficar no empate com a Udinese, por 1 a 1. A diferença é que o clube de Milão tem um jogo a menos: enfrentará o Siena, quarta-feira, em confronto adiado em novembro. O grande destaque da vitória do Milan foi o brasileiro Kaká, que fez dois gols já no finalzinho da partida. Antes dele, Schevchenko, Rui Costa e Tomasson marcaram. Outro brasileiro que chamou a atenção na 18ª rodada do Campeonato Italiano foi Adriano, atacante que estava no Parma e estreou na Inter, após ter metade do seu passe comprado por US$ 25 milhões. Com a camisa 10, ele não evitou o empate do time de Milão com o Modena, por 1 a 1. Além deles, o lateral César marcou outro gol brasileiro no Italiano, que deu a vitória da Lazio sobre o Lecce, por 1 a 0. Nos demais jogos disputados neste domingo, o Chievo ganhou do Brescia por 3 a 1 e Parma e Bologna ficaram no 0 a 0. No complemento da rodada, Empoli e Juventus se enfrentam ainda hoje.