Kaká marca dois gols na vitória do Milan Com dois gols do meia brasileiro Kaká, o Milan venceu a Reggina neste domingo por 3 a 1 e agora divide a segunda colocação do Campeonato Italiano, com 36 pontos, ao lado da Juventus, que hoje bateu fora de casa o Sampdoria por 2 a 1. A líder Roma também venceu longe de seus domínios e segue na liderança da competição, com 39 pontos. O lateral brasileiro Mancini foi o autor do único gol do jogo diante do Perugia. Nas demais partidas do dia, o Empoli bateu o Ancona por 2 a 0, o Brescia derrotou a Lazio por 1 a 0 e o Siena goleou o Modena por 4 a 0. Lecce x Bologna completa a rodada.