Kaká marca e Milan ganha de virada Com um gol de Kaká e outro de Pirlo, aos 37 e aos 44 minutos do segundo tempo, respectivamente, o Milan conseguiu ganhar de virada do Parma, por 2 a 1 - Gilardino tinha aberto o placar. Com a vitória deste sábado, a equipe de Milão chegou aos 31 pontos no Campeonato Italiano, um a menos do que a líder Juventus, que só joga domingo, contra a Lazio.