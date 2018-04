Kaká marca em amistoso do Real Madrid na Albânia

Com gol de Kaká, o Real Madrid venceu o Gramozi, último colocado do Campeonato Albanês, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Tirana, capital daquele país. A partida chegou a ser interrompida no intervalo por causa de um apagão no estádio, que durou 90 minutos. Na volta, Benzema marcou e o time espanhol ganhou por 2 a 1.

Xhafa, de cabeça, abriu o placar para os donos da casa aos dois minutos de jogo. Kaká, também de cabeça, empatou aos 36, aproveitando cruzamento pela esquerda de Cristiano Ronaldo. Do elenco do Real Madrid, somente os dois astros já haviam jogado no estádio de Tirana. Kaká, em um amistoso pelo Milan, e Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa.

O amistoso, fora de hora, rendeu 2,5 milhões de euros (R$ 6,3 milhões) aos cofres do clube merengue. O clube da Albânia pertence a Rezart Taçi, magnata do petróleo. Como o Real Madrid não teve compromisso oficial neste meio de semana - foi eliminado da Copa do Rei precocemente -, a realização do jogo foi possível.

O time é vice-líder do Campeonato Espanhol com 41 pontos, cinco atrás do rival Barcelona, e enfrenta o Malaga, neste domingo, em Madri, pela 19.ª rodada.