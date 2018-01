Kaká marca, Milan vence e lidera n Itália O Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao bater o Siena por 2 a 1, hoje à noite, no Estádio Giuseppe Meazza. Mas, para chegar a 45 pontos e superar a Roma (43), contou com participação decisiva de dois de seus brasileiros. Kaká abriu o marcador, com um belo gol, aos 38 minutos, e Dida defendeu pênalti cobrado por Fernando aos 40 da fase inicial. A partida de hoje valeu pela 13.ª rodada e havia sido adiada, em novembro, para que o Milan viajasse com folga para Yokohama, onde disputou o título do Mundial Interclubes com o Boca Juniors. Os milaneses eram favoritos, mas tiveram trabalho para passar pelo estreante na Série A. O Siena (21 pontos) mostrou, diante de 54 mil pagantes, que tem bom toque de bola e eficiência na marcação, embora seja fraco no ataque. A vantagem do Milan só chegou aos 38 minutos, depois de passe de Shevchenko para Kaká. O ex-astro do São Paulo dominou, livrou-se de um zagueiro e chutou bem colocado, na saída de Rossi, para fazer seu sétimo gol no campeonato. A resposta do Siena veio quase em seguida, quando o norueguês Tore Flo foi derrubado por Maldini. O brasileiro Fernando cobrou fraco, rasteiro, no canto esquerdo - desafio fácil para Dida resolver. O Milan aumentou a diferença aos 9 minutos do segundo tempo, com o gol de Tomasson. Flo diminuiu apenas aos 42. O lateral Júnior estreou no Siena, dois dias depois de ter sido cedido por empréstimo pelo Parma. O zagueiro Roque Júnior, que voltou da Inglaterra, só não entrou também porque a documentação não está em ordem. A rodada de fim de semana (segunda do returno) terá no sábado Reggina x Empoli e Brescia x Roma. No domingo, jogam Ancona x Lecce, Bologna x Milan, Juventus x Chievo, Udinese x Modena, Inter x Siena, Lazio x Sampdoria e Perugia x Parma. Pressão - A Federação Italiana de Futebol garantiu hoje que punirá jogadores que se neguem a fazer exames de sangue de surpresa para detectar uso de doping. A primeira represália, segundo o presidente Franco Carraro, será afastamento da seleção. Há braço-de-ferro porque a entidade que comanda o futebol pretende fechar o cerco no combate a substâncias proibidas, enquanto o sindicato dos atletas diz que a medida viola os direitos individuais. Os profissionais querem ser avisados com antecedência.