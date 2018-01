Kaká marca na reabilitação do Milan Depois de um empate com o Ascoli na estréia, o Milan conseguiu a reabilitação no Campeonato Italiano ao bater o Siena por 3 a 1, neste sábado, em Milão. Ambrosini, Shevchenko e o brasileiro Kaká marcaram para o time da casa. O croata Tudor descontou. Com o resultado, o Milan foi aos quatro pontos, mesma soma que o Palermo, mas é líder provisório por ter um gol a mais de saldo (2 a 1). A rodada do Italiano será completada neste domingo. Confira os jogos: Roma x Udinese, Chievo x Parma, Empoli x Juventus, Lecce x Ascoli, Messina x Fiorentina, Sampdoria x Reggina, Treviso x Livorno e Cagliari x Lazio.